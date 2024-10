Al cinema a soli 3 euro: ecco le sale di Verona che aderiscono al progetto.

Dal 5 al 26 novembre, tutti i martedì, torna in Veneto l’iniziativa che offre ai cittadini l’opportunità di vedere al cinema film d’autore a soli 3 euro. Grazie alla collaborazione tra la Regione del Veneto, la Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta Agis, gli spettatori potranno acquistare il biglietto a un prezzo ridotto.

In questo periodo, 25 sale in tutto il Veneto partecipano al progetto, con proiezioni che saranno accompagnate dal commento di un esperto, per arricchire la visione e offrire nuovi spunti di riflessione sul film. A Verona, gli appassionati di cinema potranno aderire all’iniziativa recandosi al Multisala Rivoli in città e, in provincia, al Multisala Cinergia di Legnago.

Per conoscere i film in programma ogni settimana, gli spettatori possono consultare il sito ufficiale agistriveneto.it e la pagina Facebook @agis.trevenezie. L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi al cinema di qualità e per riscoprire il piacere del grande schermo a un prezzo vantaggioso.