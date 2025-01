Verona prepara il suo Carnevale: programma, eventi e appuntamenti nei quartieri

Carnevale a Verona, tutte gli appuntamenti e il programma.

Carnevale Verona 2025, dopo l’elezione del Papà del Gnoco si entra nel vivo. Oltre 50 gli eventi, già partiti a novembre con l’elezione delle prime maschere, che vedranno coinvolti tutti i quartieri della città, con sfilate ed ospiti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Questa mattina in municipio è stato presentato l’ampio programma che caratterizza la 495^ edizione del Bacanal del Gnoco.

Eletto ieri a San Zeno, il nuovo Papà del Gnoco sarà incoronato ufficialmente domani martedì 21 gennaio alle ore 19.30 in Gran Guardia. L’incoronazione del Sire darà il via ai numerosi appuntamenti che si susseguiranno da qui al 2 marzo, dalla sfilata del Venardì Gnocolar il 28 febbraio fino al Luni Pignatar e il Martedì Grasso al Porto San Pancrazio.

Ogni quartiere avrà il proprio Carnevale, con la sfilata dei carri e iniziative collegate. Agli appuntamenti ufficiali si aggiungono quelli nelle scuole e nelle case di risposo, dove il Bacanal sarà presente per portare un sorriso e un momento di festa.

Il Villaggio delle Tradizioni.

Dal 7 al 30 marzo sarà inoltre aperto il Villaggio delle Tradizioni nella nuova area all’interno del Giardino d’Estate, all’angolo tra viale Cristoforo Colombo e via Vittime Civili di Guerra a ridosso del Parco delle Mura, con eventi programmati in tutti i fine settimana, iniziative per bambini, laboratori per tutti e la presenza delle associazioni del territorio che condivideranno le loro attività.

Il programma è stato illustrato dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini e dal presidente del comitato direttivo del Bacanal del Gnoco Valerio Corradi. Presenti anche i rappresentanti dei Comitati Simeon de l’Isolo e di Santo Stefano e San Michele, oltre a Mauro Micheloni, ‘voce’, del carnevale veronese.

“Ringrazio il Bacanal del Gnoco, i comitati Simeon de l’Isolo, Santo Stefano e San Michele che, insieme a tutte le realtà nei quartieri e nelle frazioni contribuiscono a rendere il Carnevale un fenomeno vissuto, popolare e autentico- afferma l’assessora alla Cultura Marta Ugolini –. La partecipazione di ieri alla votazione del Papà del Gnoco dimostra quanto i veronesi siano legati a questa tradizione”.

“Quello di Verona è l’unico carnevale d’Italia davvero popolare, perché le maschere sono tutte elette dai cittadini e dalle cittadine – ha affermato il presidente del Carnevale Veronese Valerio Corradi -. Anche quest’anno il calendario degli eventi è davvero ricco, ogni quartiere avrà la sua sfilata e la sua festa. In più saremo nelle scuole e nelle case di riposo per portare un sorriso, una presenza a cui teniamo molto”.

Questo il programma.

Domenica 26 Gennaio Sfilata San Michele ore 14 (7° Circoscrizione )

Domenica 2 Febbraio San Massimo – Croce Bianca ore 14 (3° Circoscrizione)

Sabato 22 Febbraio Montorio ore 14: (8° Circoscrizione )

Domenica 23 Febbraio Santa Lucia – Golosine ore 14 (4º Circoscrizione )

VENERDI 28 FEBBRAIO GRANDE VENARDI GNOCOLAR

Sabato 1 Marzo “Sabato Filippinato” ore 14 (1° Circoscrizione )

DOMENICA 2 MARZO CAVALCATA STORICA TOMASO DA VICO ORE 14 (1° Circoscrizione)

Domenica 2 Marzo Conte del Liston ore 10 (1° Circoscrizione)

Domenica 2 Marzo Santa Croce ore 14 (6° Circoscrizione )

Domenica 2 Marzo “Domenica Caregota” ore 18 (1° Circoscrizione )

Lunedi 3 Marzo ” Luni Pignatar” ore 14 (1° Circoscrizione )

Martedi 4 Marzo “Ultimo di Carnevale” Porto San Pancrazio ore 14 (7° Circoscrizione )

Mercoledi 5 Marzo primo giorno di Quaresima “Festa della Renga” Parona ore 14 (2° Circoscrizione )

MANIFESTAZIONE NEI QUARTIERI DI VERONA

1° CIRCOSCRIZIONE

Domenica 23 Febbraio Veronetta Porta Vescovo ore 10

Martedi 25 febbraio palazzo della Gran Guardia il Papà del Gnoco incontra le scuole ore 9

da giovedi 27 febbraio a domenica 2 marzo “Villaggio del carnevale” piazza San Zeno

v 1° torneo di calcetto pulcini ” Luigi d’Agostino ginetto ” Centro Platis

Sabato 1 marzo “Gran ballo in maschera” ore 19

Domenica 9 marzo “Madonna Verona incontra le maschere” piazza Erbe ore 14:30

Martedi 4 marzo ultimo di Carnevale per i bambini in piazza Dante ore 14:30

Tutti i week end dal 7 al 30 marzo ” Villaggio delle tradizioni ” al Giardino d’Estate

2° CIRCOSCRIZIONE

Domenica 16 Febbraio Quinzano “Donne di Attila in Festa” ore 10.30

Domenica 23 Febbraio Ponte Crencano “Festa Carneval dei Molinari” ore 15

Sabato 29 Marzo Festa Corte Molon ore 14

5° CIRCOSCRIZIONE

Domenica 16 Febbraio Borgo Roma “Parco San Giacomo in Festa” ore 15