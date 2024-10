“Bulbetto o scherzetto”: ecco dove e quando verranno regalati 25mila bulbi a Verona.

Bulbetto o scherzetto: sabato 2 novembre a Verona, verranno regalati in tutte le Circoscrizioni oltre 25mila bulbi di narciso. Nata da un’idea degli assessorati alle Strade e ai Giardini e al Decentramento, l’iniziativa ha l’intento di offrire alla cittadinanza un’occasione per donare un po’ di colore alla città. Ma anche di sensibilizzare i cittadini incentivandoli a coltivare quanti più fiori possibili, così da contribuire all’arredo urbano dei quartieri in cui vivono. L’iniziativa, completamente gratuita per la cittadinanza, gode del sostegno economico di Acquardens e Flover.

Per tutto il giorno e su tutto il territorio comunale verranno consegnati gratuitamente bulbi di narciso che i veronesi potranno piantare nei propri giardini o nei vasi sui balconi e aspettarne la sbocciatura a primavera. Per una Verona sempre in fiore.

E’ consigliato prenotare il ritiro dei bulbi on-line a questo link.

Ritiro sacchettino (contenente quattro bulbi di narciso) con prenotazione on-line dalle ore 9.30 alle 13 di sabato 2 novembre. Oltre questo orario i bulbi prenotati tornano a disposizione di chiunque vada a prenderli nei punti ritiro.

Senza prenotazione: al mattino dalle ore 9.30 alle 13, con possibilità di ritiro dei bulbi, se disponibili, fino ad esaurimento di quanto non già prenotato. Oppure al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17, con possibilità di ritiro dei bulbi rimasti, fino ad esaurimento delle scorte.

Punti di distribuzione dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.

Circoscrizione 1^ Edicola Sociale in piazza S. Toscana – Veronetta.

Circoscrizione 2^ Sala consiliare in via Villa, 25 – Ponte Crencano.

Circoscrizione 3^ Sala consiliare in via Sogare, 3 – Stadio.

Circoscrizione 4^ Sala consiliare in via Tevere, 38 – Golosine.

Circoscrizione 5^ Sala civica S. Giacomo in piazzale Scuro – adiacente al Policlinico di Borgo Roma.

Circoscrizione 6^ Via Zagata, 2 (di fronte alla Circoscrizione) – Borgo Venezia.

Circoscrizione 7^ Sala consiliare in piazza del Popolo, 15 – San Michele.

Circoscrizione 8^ Sala Papa Giovanni II in piazza delle Penne Nere, 2 – Montorio.