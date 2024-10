Si è spento il cardinale veronese Eugenio Dal Corso, aveva 85 anni

Addio al cardinale veronese Eugenio Dal Corso: si è spento a Negrar all’età di 85 anni, dopo aver passato una vita in missione.

Nella serata di domenica 20 ottobre si è spento a Negrar il cardinale Eugenio Dal Corso, vescovo emerito di Benguela, in Angola, e membro dell’Opera Don Calabria. Aveva 85 anni ed era stato nominato cardinale da Papa Francesco nel concistoro del 5 ottobre 2019. Da qualche anno era ospite della Cittadella della Carità a Negrar, dove le sue condizioni di salute si erano recentemente aggravate.

Il cardinale Dal Corso, originario di Lugo di Valpantena, dove era nato il 16 maggio 1939, aveva dedicato la sua vita al servizio dei più bisognosi. Secondo di sei fratelli, entrò giovanissimo nell’Opera Don Calabria, professando i voti religiosi nel 1959 e venendo ordinato sacerdote a Verona nel 1963.

Dopo le prime esperienze pastorali a Verona, Roma e Napoli, nel 1975 iniziò la sua missione all’estero, prima in Argentina e poi in Angola. Qui, durante gli anni della guerra civile, Dal Corso si distinse per il suo impegno al fianco delle popolazioni più vulnerabili. Fu nominato vescovo coadiutore di Saurimo nel 1995 e poi vescovo titolare nel 1997. Nel 2008 divenne vescovo di Benguela, ruolo che ricoprì fino al 2018, quando Papa Francesco accettò la sua rinuncia per limiti di età.

La sua nomina a cardinale nel 2019 fu un riconoscimento del suo instancabile impegno pastorale. I funerali si terranno giovedì 24 ottobre alle 14.30 nel Duomo di Verona e saranno celebrati dal vescovo Domenico Pompili.