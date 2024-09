Buche e tombini scassati, ciclisti a rischio in borgo Roma.

Buche e tombini scassati, ciclisti a rischio in borgo Roma costretti a pedalare sul marciapiede per non farsi male. Tempi duri per chi percorre con le due ruote via Tombetta, nel quartiere Borgo Roma in direzione via Legnago. Questo perchè si trova a fare i conti con una serie di buche e tombini malridotti.

Lo spazio dedicato al transito delle biciclette è già limitato, ma il vero problema è la frequenza con cui si incontrano tombini rovinati o troppo profondi. Ogni quattro pedalate, infatti, i ciclisti devono affrontare queste insidie che, nel migliore dei casi, li fanno sobbalzare sul sellino, ma in situazioni più gravi potrebbero causare cadute e potenziali infortuni. La situazione presumibilmente richiedebbe un intervento per garantire la sicurezza di chi utilizza quella strada.