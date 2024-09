Ospedale di Negrar: al via il corso per diventare operatori socio-sanitari.

All’ospedale di Negrar parte il corso per diventare operatori socio-sanitari: c’è tempo fino al prossimo 18 ottobre. Questa è la data limite per iscriversi alla selezione del corso per la qualifica di Oss, organizzato dall’Irccs di Negrar in collaborazione con il Centro Polifunzionale Don Calabria. Il progetto fa parte dell’ambito della programmazione regionale.

La prova scritta è prevista per martedì 22 ottobre alle 10 all’auditorium del Centro di via San Marco 121 a Verona. Il corso comprende 480 ore di lezioni teoriche e 520 di tirocinio all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria e le strutture residenziali della Cittadella della Carità (case di risposo e Rsa). Al termine il candidato dovrà sottoporsi all’esame di qualifica che consiste in un test scritto e una prova teorico- pratica. La Regione prevede agevolazioni economiche per i disoccupati e gli inoccupati. Tutte le informazioni sul corso sono disponibili sul sito www.sacrocuore.it alla voce “lavora con noi”.