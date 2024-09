Gregge di pecore invade Ca’ di David, e le oche vanno a spasso per Verona – VIDEO

Un gregge di pecore invade Ca’ di David mentre le oche vanno a passeggio per Verona.

Pecore a Ca’ di David e oche a spasso per Verona. Ieri mattina, martedì 10 settembre, un curioso spettacolo ha sorpreso gli abitanti di Ca’ di David: un gregge di pecore ha attraversato via Muraiola, bloccando temporaneamente il traffico. Anche se non è ancora periodo di transumanza, il gruppo di ovini si è diretto tranquillamente verso le stalle, creando una scena inusuale. Per passanti e automobilisti la vista del “fiume bianco” ha strappato qualche sorriso. Il loro passaggio ha creato un’atmosfera rilassata, con le pecore che procedevano indisturbate, accompagnate dai loro belati.

Situazioni simili si verificano anche a Verona, su lungadige Attiraglio, all’altezza di Parona, dove ci sono le oche che attraversano la strada, spesso sulle strisce pedonali. In quel momento il traffico si ferma senza fretta, trasformando un semplice attraversamento in un attimo di pausa e leggerezza per automobilisti, ciclisti e pedoni.