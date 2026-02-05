Borgo Trento ospedale olimpico: percorsi dedicati per autorità, atleti e spettatori. Pronto soccorso potenziato.

L’ospedale di Borgo Trento, a Verona, è pronto a entrare ufficialmente in modalità olimpica. In vista delle cerimonie di chiusura dei Giochi olimpici invernali (22 febbraio) e di apertura delle Paralimpiadi (6 marzo) di Milano Cortina 2026, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ha presentato il piano sanitario validato dal Comitato olimpico internazionale e dalla Fondazione Milano Cortina.

Borgo Trento è uno dei due ospedali olimpici del Veneto, insieme a Belluno, e fungerà da hub di riferimento per gli eventi ospitati in Arena e per eventuali infortuni o patologie degli atleti impegnati nei siti di gara veneti. Il piano è stato predisposto dalla Centrale operativa Suem 118 e dalla Direzione medica ospedaliera e prevede percorsi separati, coordinati e sicuri, senza intaccare l’assistenza sanitaria ordinaria.

Il piano sanitario in sintesi.

Tre percorsi distinti Autorità : accoglienza protetta, triage riservato, diagnostica e interventi prioritari, aree dedicate anche per eventuali ricoveri e terapia intensiva Famiglia olimpica (atleti, staff, volontari): percorso dedicato con posti letto riservati nei reparti Spettatori e cittadini : percorso ordinario già attivo, con monitoraggio costante dei flussi

Pronto soccorso rafforzato nei giorni delle cerimonie con team aggiuntivi

nei giorni delle cerimonie con team aggiuntivi Sistema di monitoraggio in tempo reale di accessi e posti letto

di accessi e posti letto Protocollo “Mass Casualty Incident – Verona 2026” pronto ad attivarsi in caso di maxiemergenza

“Il nostro ospedale risponde pienamente ai requisiti del Comitato olimpico internazionale – ha spiegato il direttore generale Callisto Marco Bravi –. Le Olimpiadi sono state un banco di prova importante, che ha permesso di verificare e migliorare i percorsi di emergenza, lasciando un’eredità concreta per il futuro”.

Il dispositivo sul territorio.

Nei principali luoghi degli eventi – Arena, piazza Bra, Gran Guardia, Teatro Filarmonico e area della stazione di Porta Nuova – sarà operativo un articolato piano di assistenza extraospedaliera, dimensionato fino a 20mila presenze. Per le due serate delle cerimonie sono previsti:

12 ambulanze

11 medici

15 infermieri

circa 50 tra autisti e soccorritori

posto medico avanzato e centri di coordinamento interforze.

“Saremo operativi anche nei giorni precedenti e successivi, molto delicati per allestimenti e smontaggi – ha sottolineato Adriano Valerio, direttore del Suem 118 Verona –. I servizi ordinari per la cittadinanza non solo non saranno ridotti, ma verranno ulteriormente rafforzati”.

Anche dal Pronto soccorso arriva una conferma. “Nei giorni delle cerimonie non verrà tagliata alcuna attività – ha precisato il direttore Ciro Paolillo –. Avremo due team aggiuntivi e linee di intervento separate per garantire rapidità, privacy e sicurezza a tutti”.

Oltre all’organizzazione dell’evento, Milano Cortina 2026 lascerà a Verona una legacy tangibile: nuovi mezzi di soccorso, apparecchiature elettromedicali e una sinergia rafforzata tra istituzioni e volontariato, destinata a migliorare in modo strutturale il sistema di emergenza-urgenza del territorio.

