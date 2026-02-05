San Bonifacio, arrestato dai carabinieri un 25enne notato dal personale del supermercato mentre rubava generali alimentari.

I carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne di origine marocchine, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per i reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, il giovane, che si era recato all’interno di un supermercato del posto, è stato notato da parte del personale di sicurezza mentre prelevava e occultava dei generi alimentari. I dipendenti hanno quindi contattato la Centrale operativa dei carabinieri di San Bonifacio che inviava sul posto una pattuglia la quale riusciva a bloccare il 25enne nel momento in cui tentava di allontanarsi dal locale senza pagare. Quest’ultimo, in evidente stato di alterazione psicofisica ha, peraltro, tentato di eludere i tentativi di identificazione eseguiti dai militari: dapprima con atteggiamenti arroganti e aggressivi nei loro riguardi e, successivamente, rivolgeva loro minacce ed aggressioni fisiche, quali calci e spintoni.

L’esperienza dei militari nella gestione dei soggetti poco collaborativi ha, però, permesso loro di porre in sicurezza il giovane, consentendo il ripristino delle regolari attività all’interno dell’esercizio commerciale.

Il 25enne è, quindi, stato accompagnato presso gli uffici della Compagnia carabinieri di San Bonifacio dove, informata la Procura della Repubblica di Verona, è stato arrestato e, concluse le formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza del medesimo Comando, in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è, invece, stata restituita al punto vendita.

Nella mattinata odierna il 25enne è stato condotto innanzi al giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, ha rinviato l’udienza ad aprile 2026, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.