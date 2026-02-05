Al via il nuovo corso alla scuola di polizia di Peschiera: tra i 208 allievi quasi 100 sono donne.

Peschiera del Garda, la scuola di polizia riapre le porte: al via il 233esimo corso per 208 allievi, quasi 100 sono donne. A soli dieci giorni dal giuramento dei ragazzi del 231esimo, l’istituto gardesano è tornato a riempirsi di vita e divise con il corso iniziato questa settimana.

Una nuova generazione multiculturale.

Sono 208 i giovani aspiranti poliziotti (112 uomini e 96 donne) che lunedì hanno varcato i cancelli della caserma. Un gruppo che rappresenta l’Italia intera, con arrivi da quasi tutte le regioni – dal Veneto alla Sicilia, dal Friuli alla Sardegna – ma che riflette anche il volto della società contemporanea: tra le fila dei futuri agenti figurano infatti ragazzi con origini in Vietnam, Moldavia, Marocco e Bulgaria, segno di una polizia sempre più inclusiva e specchio del Paese.

Il percorso formativo: dalla teoria alla strada.

Il cammino per indossare i gradi di agente sarà intenso e strutturato in due macro-fasi.