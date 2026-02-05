Tre veronesi tra i cinque giovanissimi denunciati per una violenta aggressione avvenuta all’interno di un bar di Castel d’Ario.

Ci sono anche tre veronesi tra i cinque giovanissimi denunciati per una violenta aggressione avvenuta all’interno di un bar di Castel d’Ario, nel Mantovano. E’ successo, come riporta mantovauno.it, nel pomeriggio di domenica 2 febbraio. Il litigio, secondo quanto ricostruito, sarebbe nato per futili motivi: un gruppo di ragazzi si è scagliato contro un 21enne del posto, strappandogli il giubbino e provocandogli alcune escoriazioni alla mano sinistra.

La scena non è passata inosservata agli altri clienti del locale, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Castel d’Ario, che sono riusciti a ristabilire la calma.

Il giovane vittima dell’aggressione è stato successivamente accompagnato all’ospedale Carlo Poma di Mantova, dove ha ricevuto le cure mediche necessarie. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

I carabinieri hanno quindi denunciato all’Autorità giudiziaria ordinaria e a quella minorile cinque persone, ritenute responsabili del reato di lesioni personali aggravate in concorso. Si tratta di due maggiorenni, entrambi di 21 anni, uno residente a Sorgà e uno a Castel d’Ario, e di tre minorenni: un 16enne di Sorgà, un 17enne di Sanguinetto e un 17enne del posto.