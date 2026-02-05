Scoperti dalla Guardia di finanza trenta evasori di Imu, con residenza fittizia nel comune di Cortina d’Ampezzo.
Non solo Olimpiadi: la Guardia di finanza di Cortina d’Ampezzo ha scoperto trenta evasori di Imu, con residenza fittizia nella nota località montana.
L’operazione, condotta in stretta collaborazione con gli uffici del Comune di Cortina d’Ampezzo, ha permesso infatti di individuare trenta persone fisiche che, pur non risiedendo stabilmente nel Comune, avevano indebitamente usufruito dell’esenzione fiscale prevista per l’abitazione principale.
Grazie al servizio svolto, è stato possibile segnalare al Comune, per il successivo recupero a tassazione, l’imposta municipale unica per un ammontare di circa 550mila00 euro, a fronte di un imponibile di circa 50 milioni di euro, restituendo così importanti risorse finanziarie alla collettività locale e garantendo una maggiore equità fiscale sul territorio.