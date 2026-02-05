Arrestato il 13 gennaio a Verona, pusher 27enne sorpreso ancora a spacciare: in casa 5mila euro e nei calzini dosi di eroina e cocaina.

Martedì mattina, 3 febbraio, intorno alle ore 8, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino nigeriano di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era già finito in manette lo scorso 13 gennaio, dopo essere stato sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile mentre riforniva di eroina un uomo in via Barana. In quella circostanza, l’arresto era stato convalidato e il 27enne era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’attività messa in campo nelle settimane successive ha consentito di intercettare nuovamente l’uomo, visto dagli investigatori della Squadra Mobile presidiare per ore le zone di Porta Vescovo e San Michele. I servizi di osservazione hanno, infine, condotto all’individuazione del domicilio del giovane e al rinvenimento, al suo interno, di oltre 180 grammi di eroina e cocaina.

La droga è stata trovata nascosta dentro dei calzini, suddivisa in 17 ovuli avvolti nel cellophane, confezionati in maniera idonea al trasporto per ingestione, e in altre 14 singole dosi, pronte per la vendita al dettaglio. Sempre nella stanza utilizzata dal cittadino straniero, in un cassetto, sono stati, inoltre, trovati 4.950 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio.

Il pusher – pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e inottemperante al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore nel febbraio 2024, che gli imponeva di non fare ritorno nel comune di Verona per i successivi 4 anni – è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero, condotto presso il carcere di Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.