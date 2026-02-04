Zona gialla, divieti, pass obbligatorio: centro storico di Verona blindato per le cerimonie olimpiche e paralimpiche.

Cerimonie olimpiche e paralimpiche, centro storico blindato e pass obbligatorio. Il comune di Verona ricorda “a tutti i residenti, operatori economici e strutture ricettive che insistono nel perimetro della zona gialla, come già comunicato in precedenza, in vista del 22 febbraio e del 6 marzo, di richiedere per tempo i pass autorizzativi valevoli per le sole giornate delle cerimonie. Tutte le informazioni necessarie sono rinvenibili sul sito del Comune di Verona sui canali social. Inoltre sarà organizzata una comunicazione porta a porta per le categorie interessate”.

L’amministrazione ricorda che “i pass di accesso alla Zona gialla, delineata dal Cosp, Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, vanno richiesti entro le date previste”.

Entro quando richiedere il pass.

I residenti, i domiciliati, i titolari e i lavoratori di attività professionali o commerciali devono presentare la richiesta del Pass online entro le 23.59 dell’8 febbraio 2026 ( si può fare la richiesta per entrambe le date). In alternativa, la piattaforma riapre dal 23 febbraio alle 14 fino al 2 marzo, ma solo per le richieste legate alla cerimonia del 6 marzo.

Le strutture ricettive, i B&B e le locazioni turistiche possono invece inoltrare la richiesta per i propri clienti entro le 13 del 19 febbraio, sempre per entrambe le date. Anche per loro è prevista una seconda finestra, dal 23 febbraio alle 14 del 2 marzo, limitata alla cerimonia del 6 marzo.

La zona gialla.

E’ una sorta di cintura di contenimento, con precise limitazioni degli accessi, delineata dal COSP intorno alla zona direttamente interessata dalle cerimonie del 22 febbraio e 6 marzo. La dimensione della zona è stata limitata al massimo, con l’obiettivo di ridurre il più possibile l’evidente disagio che la sua istituzione comporterà per i cittadini. Stiamo parlando di 367 residenti, 85 attività ricettizie di qualsiasi genere, per un totale di 542 posti letto e di 260 attività commerciali, esercizi, uffici e altro. Nei giorni delle cerimonie olimpiche/paralimpiche, per limitare i disagi, la zona gialla sarà attiva dalle ore 9 del 22 febbraio alle ore 1 del 23 febbraio – dalle ore 9 del 6 marzo alle ore 1 del 7 marzo, è previsto il divieto assoluto di transito di veicoli, con le necessarie regolamentazione degli accessi pedonali limitata alle categorie di persone autorizzate in possesso di apposito pass.

La registrazione e il rilascio dei pass è stata affidata al Comune di Verona, che ha predisposto un’apposita piattaforma di registrazione per tutti i soggetti interessati.

Per informazioni si può contattare il numero verde 800202525 oppure rivolgersi all’Urp allo 045 8077500, mail urp@comune.verona.it. Si invitano cittadini e cittadine delle aree interessate a sintonizzarsi anche sui canali social del Comune.

Richiesta dei pass.

La richiesta dei pass è organizzata con due moduli diversi. Uno dedicato esclusivamente alle strutture ricettizie e uno dedicato a tutte le altre categorie e persone. Questo per gestire tempistiche diverse e per consentire alle strutture ricettizie di avere un raggio temporale più ampio per poter inserire i dati dei loro ospiti.

I residenti, i domiciliati (ossia gli ospiti dei residenti), i titolari e i lavoratori di attività professionali ed esercizi commerciali, devono accedere al link per inoltrare la richiesta del pass, secondo la seguente tempistica:

fino alle ore 23.59 dell’8 febbraio 2026 (si può fare richiesta per entrambe le date)

dal 23 febbraio alle 14 del 2 marzo la piattaforma è operativa per le richieste riferite alla cerimonia del 6 marzo

Questo è il link di riferimento https://servizi.comune.verona.it/lang/it/servizi/richiesta-accesso-zona-gialla/access

Le strutture ricettive, i B&B e le locazioni turistiche, devono accedere al link https://servizi.comune.verona.it/lang/it/servizi/richiesta-da-strutture-ricettive-accesso-zona-gialla/access per inoltrare la richiesta del Pass per i loro clienti, secondo la seguente tempistica:

fino alle ore 13 del 19 febbraio ore 13 (si può fare richiesta per entrambe le date)

dal 23 febbraio alle 14 del 2 marzo la piattaforma è operativa per le richieste riferite alla cerimonia del 6 marzo.

I pass saranno ritirabili agli sportelli Urp di via Adigetto 10.

Per le richieste inviate entro domenica 8 febbraio, il ritiro dei pass, può avvenire dal 13 febbraio, dalle ore 9 alle 17. Per le richieste inviate entro lunedì 2 marzo, il ritiro dei pass, può avvenire dal 3 marzo, sempre dalle ore 9 alle 17. Per i titolari delle strutture ricettive che hanno caricato le richieste dal 9 al 19 febbraio ore 13, la consegna del Pass può avvenire a partire dal 20 febbraio.

Provvedimenti viabilistici.

La Questura di Verona ha stabilito i confini dell’area di sicurezza ad accesso controllato zona gialla da adottare durante il periodo delle cerimonie dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Dalle ore 0.00 di domenica 20 febbraio alle ore 01.00 di lunedì 23 febbraio e dalle ore 0.00 di mercoledì 4 marzo alle ore 01.00 di sabato 7 marzo, e comunque fino al termine delle esigenze connesse allo svolgimento delle cerimonie, vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

divieto di sosta con facoltà di rimozione, a tutte le categorie di veicoli, in:

tutti gli stalli presenti all’interno della zona gialla

via Pallone, nella contro-strada compresa tra stradone Scipione Maffei e via del Pontiere, ambo i lati

via Adigetto, ambo i lati.

divieto di sosta con facoltà di rimozione, a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei veicoli di cui all’art.12, comma 1, del vigente Codice della Strada approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. in:

stradone San Fermo

corso Cavour, sul lato dei civici dispari, dal civico 5 al civico 45

corso Porta Nuova, sul lato dei civici numeri pari dal civico 34 all’intersezione con via Locatelli e sul lato dei civici dispari dall’intersezione con circonvallazione Raggio di Sole all’intersezione con via Cesare Battisti

divieto di sosta con facoltà di rimozione, ad eccezione dei veicoli adibiti a taxi, in:

corso Castelvecchio, all’altezza del civico n. 2, sul lato dei civici pari

corso Cavour, di fronte il civico n. 49, sul lato dei civici pari

corso Porta Nuova, dal civico n. 22 al civico n. 34, sul lato dei civici pari

stradone Scipione Maffei, da via San Pietro Incarnario all’altezza del civico n. 5, sul lato dei civici dispari

Dalle ore 9 di domenica 22 febbraio alle ore 01.00 di lunedì 23 febbraio e dalle ore 9 di venerdì 6 marzo alle ore 01.00 di sabato 7 marzo, vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici: