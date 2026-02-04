Zona gialla, divieti, pass obbligatorio: centro storico di Verona blindato per le cerimonie olimpiche e paralimpiche.
Cerimonie olimpiche e paralimpiche, centro storico blindato e pass obbligatorio. Il comune di Verona ricorda “a tutti i residenti, operatori economici e strutture ricettive che insistono nel perimetro della zona gialla, come già comunicato in precedenza, in vista del 22 febbraio e del 6 marzo, di richiedere per tempo i pass autorizzativi valevoli per le sole giornate delle cerimonie. Tutte le informazioni necessarie sono rinvenibili sul sito del Comune di Verona sui canali social. Inoltre sarà organizzata una comunicazione porta a porta per le categorie interessate”.
L’amministrazione ricorda che “i pass di accesso alla Zona gialla, delineata dal Cosp, Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, vanno richiesti entro le date previste”.
Entro quando richiedere il pass.
I residenti, i domiciliati, i titolari e i lavoratori di attività professionali o commerciali devono presentare la richiesta del Pass online entro le 23.59 dell’8 febbraio 2026 ( si può fare la richiesta per entrambe le date). In alternativa, la piattaforma riapre dal 23 febbraio alle 14 fino al 2 marzo, ma solo per le richieste legate alla cerimonia del 6 marzo.
Le strutture ricettive, i B&B e le locazioni turistiche possono invece inoltrare la richiesta per i propri clienti entro le 13 del 19 febbraio, sempre per entrambe le date. Anche per loro è prevista una seconda finestra, dal 23 febbraio alle 14 del 2 marzo, limitata alla cerimonia del 6 marzo.
La zona gialla.
E’ una sorta di cintura di contenimento, con precise limitazioni degli accessi, delineata dal COSP intorno alla zona direttamente interessata dalle cerimonie del 22 febbraio e 6 marzo. La dimensione della zona è stata limitata al massimo, con l’obiettivo di ridurre il più possibile l’evidente disagio che la sua istituzione comporterà per i cittadini. Stiamo parlando di 367 residenti, 85 attività ricettizie di qualsiasi genere, per un totale di 542 posti letto e di 260 attività commerciali, esercizi, uffici e altro. Nei giorni delle cerimonie olimpiche/paralimpiche, per limitare i disagi, la zona gialla sarà attiva dalle ore 9 del 22 febbraio alle ore 1 del 23 febbraio – dalle ore 9 del 6 marzo alle ore 1 del 7 marzo, è previsto il divieto assoluto di transito di veicoli, con le necessarie regolamentazione degli accessi pedonali limitata alle categorie di persone autorizzate in possesso di apposito pass.
La registrazione e il rilascio dei pass è stata affidata al Comune di Verona, che ha predisposto un’apposita piattaforma di registrazione per tutti i soggetti interessati.
Per informazioni si può contattare il numero verde 800202525 oppure rivolgersi all’Urp allo 045 8077500, mail urp@comune.verona.it. Si invitano cittadini e cittadine delle aree interessate a sintonizzarsi anche sui canali social del Comune.
Richiesta dei pass.
La richiesta dei pass è organizzata con due moduli diversi. Uno dedicato esclusivamente alle strutture ricettizie e uno dedicato a tutte le altre categorie e persone. Questo per gestire tempistiche diverse e per consentire alle strutture ricettizie di avere un raggio temporale più ampio per poter inserire i dati dei loro ospiti.
I residenti, i domiciliati (ossia gli ospiti dei residenti), i titolari e i lavoratori di attività professionali ed esercizi commerciali, devono accedere al link per inoltrare la richiesta del pass, secondo la seguente tempistica:
- fino alle ore 23.59 dell’8 febbraio 2026 (si può fare richiesta per entrambe le date)
- dal 23 febbraio alle 14 del 2 marzo la piattaforma è operativa per le richieste riferite alla cerimonia del 6 marzo
Questo è il link di riferimento https://servizi.comune.verona.it/lang/it/servizi/richiesta-accesso-zona-gialla/access
Le strutture ricettive, i B&B e le locazioni turistiche, devono accedere al link https://servizi.comune.verona.it/lang/it/servizi/richiesta-da-strutture-ricettive-accesso-zona-gialla/access per inoltrare la richiesta del Pass per i loro clienti, secondo la seguente tempistica:
- fino alle ore 13 del 19 febbraio ore 13 (si può fare richiesta per entrambe le date)
- dal 23 febbraio alle 14 del 2 marzo la piattaforma è operativa per le richieste riferite alla cerimonia del 6 marzo.
I pass saranno ritirabili agli sportelli Urp di via Adigetto 10.
Per le richieste inviate entro domenica 8 febbraio, il ritiro dei pass, può avvenire dal 13 febbraio, dalle ore 9 alle 17. Per le richieste inviate entro lunedì 2 marzo, il ritiro dei pass, può avvenire dal 3 marzo, sempre dalle ore 9 alle 17. Per i titolari delle strutture ricettive che hanno caricato le richieste dal 9 al 19 febbraio ore 13, la consegna del Pass può avvenire a partire dal 20 febbraio.
Provvedimenti viabilistici.
La Questura di Verona ha stabilito i confini dell’area di sicurezza ad accesso controllato zona gialla da adottare durante il periodo delle cerimonie dei Giochi Olimpici e Paralimpici.
Dalle ore 0.00 di domenica 20 febbraio alle ore 01.00 di lunedì 23 febbraio e dalle ore 0.00 di mercoledì 4 marzo alle ore 01.00 di sabato 7 marzo, e comunque fino al termine delle esigenze connesse allo svolgimento delle cerimonie, vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:
divieto di sosta con facoltà di rimozione, a tutte le categorie di veicoli, in:
- tutti gli stalli presenti all’interno della zona gialla
- via Pallone, nella contro-strada compresa tra stradone Scipione Maffei e via del Pontiere, ambo i lati
- via Adigetto, ambo i lati.
divieto di sosta con facoltà di rimozione, a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei veicoli di cui all’art.12, comma 1, del vigente Codice della Strada approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. in:
- stradone San Fermo
- corso Cavour, sul lato dei civici dispari, dal civico 5 al civico 45
- corso Porta Nuova, sul lato dei civici numeri pari dal civico 34 all’intersezione con via Locatelli e sul lato dei civici dispari dall’intersezione con circonvallazione Raggio di Sole all’intersezione con via Cesare Battisti
divieto di sosta con facoltà di rimozione, ad eccezione dei veicoli adibiti a taxi, in:
- corso Castelvecchio, all’altezza del civico n. 2, sul lato dei civici pari
- corso Cavour, di fronte il civico n. 49, sul lato dei civici pari
- corso Porta Nuova, dal civico n. 22 al civico n. 34, sul lato dei civici pari
- stradone Scipione Maffei, da via San Pietro Incarnario all’altezza del civico n. 5, sul lato dei civici dispari
Dalle ore 9 di domenica 22 febbraio alle ore 01.00 di lunedì 23 febbraio e dalle ore 9 di venerdì 6 marzo alle ore 01.00 di sabato 7 marzo, vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:
- divieto di transito a tutti i veicoli e ai pedoni, all’interno delle strade che ricadono nella zona gialla, eccetto i titolari di apposito pass rilasciato dal Comune di Verona
- divieto di transito a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, in Via Pallone, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via del Pontiere in direzione Piazza Bra
- divieto di transito a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, in Via Adigetto.