Verona celebra il genio di Bonn: Rizzi dirige l’orchestra dell’Arena

San Valentino in musica: l’orchestra della Fondazione Arena celebra Beethoven al Filarmonico.

“Aspettando Beethoven” al Teatro Filarmonico: Rizzi dirige l’Orchestra dell’Arena il 14 febbraio, San Valentino. L’evento vedrà salire sul podio il maestro Giancarlo Rizzi, figura di spicco della direzione d’orchestra contemporanea. Egli guiderà i professori d’orchestra in un percorso filologico ed emotivo dedicato a uno dei compositori più iconici della storia della musica, Ludwig van Beethoven.

San Valentino: amore per la cultura.

La scelta della data non è casuale: il 14 febbraio, giornata tradizionalmente dedicata agli innamorati, Verona si regala un omaggio alla “bellezza assoluta”. La Sala Filarmonica diventerà il tempio di un’esperienza sonora che mira a celebrare la modernità e la potenza espressiva del genio di Bonn, offrendo a cittadini e turisti un’alternativa culturale di altissimo profilo.

Il progetto.

Questo “1° concerto” segna l’inizio di un percorso programmatico volto a esplorare il vasto catalogo beethoveniano, consolidando il legame tra la Fondazione Arena e il suo pubblico anche al di fuori della stagione estiva. L’appuntamento è alle ore 21.