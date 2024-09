Spazio alla filovia: 17 alberi verranno rimpiazzati a Parco San Giacomo.

Il prossimo inverno al parco San Giacomo in borgo Roma, per fare spazio alla filovia verranno abbattuti 17 alberi e posizionate 34 nuove piante. Il progetto coinvolge gli alberi di via Scuderlando, viale del Lavoro e via dell’Agricoltura, che devono essere abbattuti per fare spazio ai lavori del circuito filoviario.

Il parco vedrà l’arrivo di ippocastani, celtis, tigli e gelsi, tutti con tronchi di venti centimetri di circonferenza. Le nuove piante saranno dotate di pacciamatura e saranno irrigate con un sistema “goccia a goccia” tramite sacchi in Pvc, per proteggerle dalle alte temperature estive.

L’assessore alla Mobilità, Tommaso Ferrari, dichiara che “l’obiettivo è mantenere inalterata la qualità delle piste ciclabili, della mobilità sostenibile e delle aree verdi”. Federico Benini, assessore a Strade e Giardini, ha aggiunto che “verranno piantate il doppio delle piante rimosse per garantire che Borgo Roma non perda verde”.

Giuseppe Mazza, Presidente di Amt3, conferma l’impegno a seguire il cronoprogramma dei lavori e a trovare soluzioni per limitare i disagi. Inoltre aggiunge: “Le nuove piantumazioni al Parco San Giacomo sono il risultato di una stretta collaborazione tra Amt3 e il Comune di Verona, e apporteranno miglioramenti sia alla viabilità che all’ambiente circostante”.