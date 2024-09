Lavori di bitumatura a Verona: dove e come cambia la viabilità.

Lavori di bitumatura a Verona: come cambia la viabilità: V-reti, società del Gruppo Agsm Aim, informa la cittadinanza. Da giovedì 5 settembre, proseguirà il completamento delle opere di bitumatura in lungadige Porta Vittoria, via San Francesco, via dell’Artigliere e via Vipacco per 8 giorni.

La viabilità sarà regolata da movieri a seconda degli ingombri di cantiere.