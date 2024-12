Biblioteca civica, pronti a tornare i 700mila volumi custoditi a Matera

Potranno tornare presto a Verona, in Biblioteca civica, i 700mila volumi temporaneamente custoditi a Matera.

Si accorciano i tempi per il ritorno in Biblioteca civica dei libri temporaneamente custoditi a Matera. Dopo la fine, quest’estate, dei lavori di adeguamento dell’impianto antincendio dei magazzini di Palazzo Nervi in via Cappello, ora si sta completando anche l’iter per lo smontaggio e lo smaltimento delle vecchie scaffalature ammalorate e l’acquisto di quelle nuove, passaggi questi propedeutici al rientro dei volumi e richiesti dalla Soprintendenza.

Le operazioni di smontaggio dei 5 piani di scaffali del magazzino libraio sono in corso e si concluderanno a fine mese. Sarà Amia ad occuparsi del recupero e dello smaltimento del materiale, il settore Traffico degli aspetti viabilistici, quello addetto agli acquisti del bando di gara per l’acquisto dei nuovi scaffali, procedura questa in dirittura d’arrivo.

Quando i locali del magazzino saranno nuovamente idonei ad ospitare i libri, si potrà avviare il rientro dei 700 mila volumi che dall’estate 2022 sono custoditi in appositi magazzini a Matera. “Ringrazio tutti gli uffici coinvolti per il grande lavoro di squadra in corso per il rientro dei libri in Civica”, commenta l’assessora alle Biblioteche Elisa La Paglia.