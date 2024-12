Guida per Verona con 1.90 di tasso alcolemico: il nuovo codice della strada lo castiga

Verona, al via anche in città il nuovo codice della strada: automobilista beccato alla guida con 1.90 di tasso alcolemico.

Al via anche a Verona il nuovo codice della strada: e come ha raccontato il comandante della polizia locale Luigi Altamura ai microfoni dei grRai, sono già state beccate le prime “vittime”. Nella notte, infatti un automobilista è stato fermato con un tasso alcolemico di 1.90, quanto basta per il ritiro della patente, l’obbligo di tasso zero per tre anni al termine della sospensione, e l’installazione dell’alcolock sull’auto, uno speciale etilometro che impedisce alla vettura di mettersi in moto se rileva tassi alcolemici superiori allo zero.

In città la polizia locale di Verona, nel primo giorno del nuovo codice della strada, ha fermato anche i primi conducenti di monopattino senza casco: per loro, scatta il verbale con multa di 50 euro. Anche se per quel che riguarda assicurazione obbligatoria e targa sarà necessario, ha aggiunto Altamura, attendere direttive specifiche da Roma.