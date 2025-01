La Befana è in città: ecco dove “i brusa la vecia” a Verona

Epifania a Verona, la Befana è in città: ecco dove “i brusa la vecia”.

Il 6 gennaio, per la festa dell’Epifania, Verona celebra la Befana con due appuntamenti, ma solo in uno “i brusa la vecia”. In Piazza Bra, la scalinata di Palazzo Barbieri diventerà il fulcro di “HappyFania”, una festa dedicata alle famiglie.

Il programma inizia alle 16 con uno spettacolo di fuoco e magia, seguito da un concerto interattivo per i più piccoli. Gli artisti circensi dell’Accademia Internazionale di Verona animeranno il pomeriggio con acrobazie e intrattenimento, mentre le voci bianche si esibiranno in un concerto alle 17.30.

La serata culminerà con uno spettacolo di video mapping che trasformerà la facciata di Palazzo Barbieri in un gioco di luci e colori. A chiudere la giornata, l’arrivo della Befana e dei Re Magi, che quest’anno arriveranno senza animali, un gesto che riflette la sensibilità verso il benessere dei nostri amici a quattro zampe. In città quindi, in nome della sostenibilità ambientale, non ci sarà il falò.

Il falò della Befana: dove

Da oggi 3 e fino al 6 gennaio, Forte Gisella offre un weekend di eventi sportivi mixati con la tradizione. Si parte con gli appassionati di ciclismo, corsa e attività outdoor. Oggi ciclismo per giovani atleti e il 4 gennaio la gara di ciclocross. Domenica 5 gennaio sarà dedicata al duathlon, una sfida che combina corsa campestre e mountain bike. Infine, il 6 gennaio, Forte Gisella chiuderà le festività con il tradizionale falò della Befana, a condizione che la qualità dell’aria e i livelli di inquinamento lo permettano.