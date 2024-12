A Verona 6 gennaio senza Brusa la vecia ma con HappyFania e Befana del Vigile

Anche quest’anno niente Brusa la Vecia in piazza Bra a Verona per il 6 gennaio, ma HappyFania e Befana del Vigile.

Il 6 gennaio a Verona, appuntamento per grandi e piccini in piazza Bra con gli eventi dell’Epifania, ma anche quest’anno senza Brusa la Vecia. Nel pomeriggio la scalinata di Palazzo Barbieri diventerà un palcoscenico per lo svolgimento di “HappyFania – La Befana di Verona”, un insieme di iniziative dedicate a bimbe, bimbi e famiglie.

“L’ormai tradizione di non bruciare più la Vecia – spiega l’assessora alle Manifestazioni, Alessia Rotta – è stata rinnovata per gli ovvi motivi subordinati alla sostenibilità e alla nota qualità dell’aria della pianura Padana. Quest’anno abbiamo progettato una proposta rivolta principalmente ai bambini e alle loro famiglie, per celebrare l’ultimo giorno delle festività e la ripresa dell’anno scolastico e delle attività quotidiane con gioia e slancio. Ci saranno i Re Magi e la Befana. I Re Magi non arriveranno né a cavallo, né con il cammello, poichè, come amministrazione, abbiamo una particolare sensibilità nei confronti degli spettacoli con gli animali”.

Il programma.

Lo spettacolo si aprirà alle 16 con giochi di fuoco e di magia. Seguirà alle 16,30 un concerto interattivo per i più piccoli. Sarà poi la volta degli artisti della prestigiosa Accademia Internazionale Circense che ha sede proprio a Verona. Alle 17,30 toccherà alle voci bianche in concerto. Alle 18,15 seguirà il video mapping su Palazzo Barbieri. Si tratta di una tecnica di proiezione in cui il video si adatta perfettamente alle forme dell’edificio, creando l’illusione che sia parte integrante della struttura stessa. Lo spettacolo raggiungerà il suo apice con l’arrivo dei Re Magi e della Befana alle 18,15.

La Befana del Vigile.

Come da tradizione, al mattino si svolgerà La Befana del Vigile, organizzata dalla Polizia Locale e dalla Società Cooperativa Sociale “Al Calmiere”. Si tratta di una rivisitazione storica dei difficili anni del dopoguerra che aiuta a raccogliere generi alimentari e doni da ridistribuire a bambine e bambini con vissuto di fragilità e allo stesso tempo per riconoscere l’impegno dei vigili al servizio della città. Dalle ore 10.45 alle ore 16.00 le auto storiche partecipanti alla manifestazione transiteranno da piazza San Zeno lungo il percorso fino a Piazza Bra.

La Befana del Vigile è una tradizione diffusa in molti comandi della Polizia nelle grandi città. Nata nel dopoguerra, consisteva nel portare un regalo al vigile in pedana secondo le proprie disponibilità, generalmente alimentari, come un pandoro o una cassetta di patate, ma anche elettrodomestici ed altri oggetti, come testimoniato da foto negli archivi storici della polizia locale di Verona.