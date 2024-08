Bambino omaggio, l’ambigua pubblicità di Aquardens fa sorridere il web.

“Bambino omaggio” è l’ambigua pubblicità di Aquardens che fa scatenare e sorridere il web: si tratta di una promozione speciale per le famiglie L’offerta, rivolta a chi visita le terme con un bambino, ha dato vita a un gioco ironico: il post di qualche burlone, infatti, recita : “Offerta Speciale Estate. Hai mai desiderato andare alle terme ma ti manca un bambino da portare con te? Sei stufo di sentirti a disagio perché gli altri sfoggiano i loro figli e tu no? La promozione Aquardens risolve il tuo problema. Non dovrai più preoccuparti, entra con orgoglio con il tuo bambino omaggio e farai invidia a tutti. Ingresso omaggio bambino fino al 12 settembre.”

Questa proposta estiva vuole essere un invito a trascorrere momenti di relax e divertimento in famiglia, offrendo un ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni. Ma se il bambino non ce l’hai? Qualcuno si è scherzosamente chiesto? No problem. Arriva in soccorso la campagna, in versione burla, che ha scatenato una serie di commenti scherzosi sui social, come: “Se fosse stato un gatto in omaggio, ci avrei fatto un pensiero” o “No grazie, non ho bambini e non ne voglio, magari un aperitivo in omaggio?“.