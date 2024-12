I bambini di una scuola di Oppeano regalano un Natale di solidarietà. Foto e video

A Oppeano, una scuola regala emozioni: i bambini protagonisti di un Natale di solidarietà. Foto e video.

I bambini di una scuola di Oppeano festeggiano un Natale di solidarietà: un mese fa tutto è iniziato con una semplice idea. Quella di creare qualcosa di speciale per Natale. Alcuni genitori e il presidente del Consiglio d’Istituto della scuola primaria di Vallese, a Oppeano, hanno proposto alle maestre di fare realizzare ai bambini dei lavoretti manuali da vendere al mercatino natalizio del paese. L’obiettivo? Raccogliere fondi per acquistare giochi e materiali didattici per la scuola.

Un progetto che ha coinvolto tutta la comunità.

L’idea ha subito acceso l’entusiasmo delle maestre, e le famiglie si sono unite con energia al progetto. Anche diverse aziende locali, come Le Corti Vivaio, Villafrut, Officine Mantovani e altre realtà anonime, hanno contribuito fornendo materiali e prodotti.

Quando il maltempo ha costretto a cancellare il mercatino natalizio dell’8 dicembre, i genitori non si sono arresi. Hanno allestito un banchetto improvvisato in un bar del paese e il giorno successivo nella piazzetta vicino alla scuola. Il risultato è stato sorprendente: una raccolta fondi generosa che ha superato ogni aspettativa.

Regali per la scuola e solidarietà per chi ha bisogno.

Con il ricavato, la scuola ha potuto acquistare giochi didattici per tutte le dieci classi. Un modellino anatomico del corpo umano, una cassa acustica con microfoni e tanti altri strumenti utili. Ma non si sono dimenticati di chi è in difficoltà: due buoni spesa da 100 euro ciascuno sono stati donati a una casa famiglia della zona, regalando un sorriso anche a chi ne ha più bisogno.

Un momento di emozione e festa.

Proprio nella scuola primaria di Vallese, mercoledì 18 dicembre, c’è stata la cerimonia di consegna dei doni. Alla presenza del sindaco Luca Faustini, del presidente del Consiglio d’Istituto Simone Zuliani, delle maestre e dei genitori volontari, i bambini hanno regalato un momento di pura emozione.

Dopo i ringraziamenti della maestra responsabile del plesso, i piccoli hanno letto un pensiero e cantato una canzone di Natale, commuovendo tutti i presenti. Poi è arrivato il momento più atteso: via i teli che coprivano un lungo banco pieno di regali. Lo stupore e la gioia dei bambini hanno riempito l’aria di risate e grida di felicità.

Un simbolo di crescita e collaborazione.

A chiudere la cerimonia, il sindaco e la vicaria scolastica hanno augurato a tutti un felice Natale. Come segno di crescita e collaborazione, a ogni classe è stata consegnata una pianta in vaso decorata dai bambini stessi, con la raccomandazione di prendersene cura.

Questa iniziativa non solo ha regalato alla scuola nuovi materiali, ma ha mostrato quanto la comunità possa fare la differenza quando si unisce per un obiettivo comune. Un Natale davvero speciale, dove i veri protagonisti sono stati i bambini e il loro entusiasmo contagioso.