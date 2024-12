Veronetta, Santa Marta: tutto pronto per l’apertura del silos “universitario”

La Provianda di Santa Marta a Veronetta: a breve l’inaugurazione del “silos” per studenti e cittadini.

La Provianda di Santa Marta a Veronetta si arricchisce di nuovi spazi: il Silos di Levante con la Casa del Capitano e la Guardiania d’ingresso, è pronto per essere inaugurato. Ieri 18 dicembre il sindaco di Verona Damiano Tommasi, accompagnato da alcuni membri della Giunta, ha visitato il cantiere, che si avvia verso la chiusura dei lavori e il collaudo finale previsto entro fine anno.

Nuovi spazi per studenti e cittadini.

Il Silos di Levante diventerà un luogo multifunzionale, pensato sia per gli studenti universitari che per i cittadini. Ecco cosa avrà.

Aule studio e lettura luminose, moderne e con dettagli architettonici austriaci. Uno spazio ristoro accessibile sia agli studenti che al pubblico. Un’area museale all’ultimo piano, con un’esposizione che valorizza la storia dell’edificio.

Accanto al Silos, la Casa del Capitano sarà trasformata in un centro poliambulatoriale, mentre nella Guardiania d’ingresso troveranno spazio la delegazione Centro della polizia locale e alcune associazioni cittadine.

Valore alla storia.

“Restituiamo ai giovani e alla collettività spazi pensati per il loro benessere e per progetti culturali,” ha dichiarato il sindaco Tommasi. La vice sindaca Barbara Bissoli ha aggiunto che il progetto combina la valorizzazione del patrimonio storico con la rigenerazione urbana, grazie alla collaborazione con l’Università.

La ristrutturazione è stata pensata per preservare il valore storico e architettonico dell’edificio, mantenendo intatti gli elementi di archeologia industriale come gli otto silos in cemento armato e i macchinari originali per la risalita delle granaglie. Questi ultimi sono stati integrati nel percorso museale, con passerelle che permettono di ammirarli da vicino.