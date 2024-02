Il mercato delle auto usate a Verona e in Veneto secondo l’Osservatorio di AutoScou24.

Nel 2023 il mercato delle auto usate in Veneto (e anche a Verona) torna con il segno positivo, con 227.700 passaggi di proprietà al netto delle minivolture e +14,3% sul 2022 (fonte Aci). Verona, dal canto suo, si piazza al terzo posto in regione alle spalle di Vicenza e Padova, e fa segnare un +13,3%.

L’usato si conferma ancora una volta la scelta preferita dagli italiani, che in media ipotizzano un budget di spesa di 19mila euro, anche a fronte di un aumento dei prezzi delle auto in vendita nella regione cresciuti nel 2023 del +4,5% rispetto all’anno prima. Il settore dell’usato diventa così cruciale per “svecchiare” l’attuale parco auto circolante, dato che sul mercato digitale c’è una vasta offerta di vetture di nuova generazione. Sul portale di AutoScout24, a livello nazionale ben il 54% delle vetture usate presenti è Euro 6 e la metà ha 5 anni o meno. Sono questi alcuni dati emersi dall’Osservatorio di AutoScout24 sull’andamento del mercato delle auto usate nel 2023 in Veneto.

Qual è l’andamento dei passaggi di proprietà a livello territoriale? Nel 2023, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà netti vede in testa Vicenza con 42.270 atti (+11,4% sul 2022), seguita da Padova con 43.162 (+18%), Verona con 41.664 (+13,3%), Treviso con 40.511 (+19%), Venezia con 34.243 (+13,4%), Rovigo con 11.061 (+7,2%), Belluno con 9.790 (+10,8%).

La tipologia di auto più ricercata? Diesel.

Cosa hanno cercato i veneti nel 2023? Secondo i dati interni di AutoScout24, il 51,9% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2023 riguarda vetture diesel; seguono le auto benzina con il 35,8% mentre la quota di auto ibride ed elettriche rappresenta l’8,6% delle richieste totali. Se si considera solo l’elettrico “puro”, che rappresenta una quota ancora minoritaria, a frenare la sua ascesa anche nell’usato gli utenti segnalano principalmente la scarsa autonomia delle batterie e il costo elevato.

I modelli più richiesti.

Quali sono i segmenti più richiesti? Nella regione vince in assoluto la Volkswagen Golf,ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la Audi A6 e tra le elettriche la Tesla Model 3.

Cosa non può mancare nell’auto? A livello nazionale,sipreferiscono le dotazionidi comfort e di protezione rispetto all’estetica. Al primo posto tra le funzionalità o gli accessori considerati fondamentali troviamo, infatti, i dispositivi di sicurezza attiva, indicati da ben il 79% del campione. Seguono il sistema di infotainment (navigatore, sistema audio, ecc.) segnalato dal 45% del campione e altri elementi funzionali come tergicristallo e luci automatiche (39%).

Su quale segmento si stanno orientando? Non ci sono sorprese: i Suv, crossover e fuoristrada restano le carrozzerie più ambite, indicate dal 41% del campione. Seguono le berline (31%) e le station wagon (25%) e le city car salgono al 12% rispetto allo scorso anno (6%).