L’Hellas Verona ha voluto rendere omaggio alla memoria dei tre carabinieri morti nella tragica esplosione di Castel d’Azzano.

L’Hellas Verona, attraverso la figura del presidente esecutivo Italo Zanzi, ha voluto rendere omaggio alla memoria dei tre carabinieri morti nella tragica esplosione di Castel d’Azzano, il sottotenente Marco Piffari, il maresciallo Valerio Daprà e l’appuntato scelto Davide Bernardello consegnando a bordocampo, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Verona-Cagliari, un mazzo di fiori al tenente colonnello Carmelo Graci, capo ufficio del Comando provinciale carabinieri di Verona, e al maggiore Alessandro Papuli, comandante della Compagnia carabinieri di Verona, presenti a nome di tutta l’Arma dei carabinieri ieri allo stadio Bentegodi.

Oltre a questo gesto simbolico, la società gialloblù, attraverso la propria Fondazione Hellas Verona Foundation, ha deciso di sostenere le famiglie delle vittime. Nella sfida di campionato che il Verona giocherà mercoledì 29 ottobre contro il Como allo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’, le maglie utilizzate dai gialloblù saranno messe all’asta sul sito di MATCH WORN SHIRT e il ricavato sarà interamente devoluto alle famiglie.

Per chi volesse dare il proprio contributo economico, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha lanciato una raccolta fondi destinata ai familiari dei carabinieri scomparsi nell’accaduto. Chiunque volesse partecipare alla raccolta, di seguito può trovare gli estremi.

Fondo Assistenza Previdenza e Premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri

IBAN: IT04C0100503387000000008202

Causale: Donazione in favore dei familiari dei Carabinieri deceduti a Castel d’Azzano