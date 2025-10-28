Made in Italy: apre la “Casa” in fiera a Verona

Nasce la “Casa del Made in Italy” a Verona: assistenza e supporto alle aziende durante la fiera.

Il Made in Italy si fa la “casa” in fiera a Verona: firmato ieri il protocollo d’intesa tra Veronafiere e Mimit. Un nuovo spazio permanente, la “Casa del Made in Italy“, è nato ieri nel quartiere fieristico scaligero per connettere imprese, innovazione e mercati, offrendo servizi di orientamento e supporto alle aziende.

Il sistema produttivo italiano si dota di un nuovo presidio strategico a Verona. È stata siglata ieri, 27 ottobre, l’intesa triennale tra Veronafiere e il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per la realizzazione della Casa del Made in Italy all’interno del quartiere espositivo.

Il protocollo, firmato a Verona dal ministro Adolfo Urso e dal presidente di Veronafiere Federico Bricolo, rafforza il ruolo della società fieristica come piattaforma cruciale per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle aziende italiane.

Supporto e orientamento per le imprese.

La Casa del Made in Italy sarà uno spazio permanente, messo a disposizione da Veronafiere, interamente dedicato all’informazione e all’orientamento sulle politiche e gli strumenti di sostegno messi in campo dal Mimit e dagli altri enti pubblici. Le imprese potranno accedere a servizi di accompagnamento su agevolazioni, incentivi e programmi di sviluppo, oltre a partecipare a workshop e iniziative promozionali organizzate durante le principali manifestazioni in calendario come Vinitaly, Marmomac, Fieragricola e le altre kermesse di punta.

Piattaforma strategica al servizio del Paese.

Soddisfazione anche da parte di Federico Bricolo, presidente di Veronafiere. «La Casa del Made in Italy sarà uno spazio di ascolto e supporto per le aziende, ma anche un laboratorio di idee. Questa nuova collaborazione rappresenta un modello virtuoso di sinergia pubblico-privato con l’obiettivo comune di rafforzare il posizionamento competitivo del Made in Italy nel mondo».

L’accordo si inserisce nel quadro della Legge 206/2023 sulla valorizzazione del Made in Italy e del protocollo siglato tra Mimit e Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane), prevedendo inoltre il coinvolgimento del ministero anche negli eventi congressuali e seminariali promossi dalla fiera scaligera.

Alla firma di ieri erano presenti, tra gli altri, anche Maurizio Danese, presidente di Aefi, Barbara Ferro, amministratrice delegata di Veronafiere, e rappresentanti istituzionali locali e nazionali.