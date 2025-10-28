Commemorazione dei defunti: come cambia la viabilità a Verona

Misure speciali a Verona per il giorno dei Morti: tutti i provvedimenti sulla viabilità.

Per la commemorazione Giorno dei Morti e festa di Tutti i Santi, il Comune di Verona ha predisposto una serie di modifiche alla viabilità. Questo per agevolare l’accesso ai cimiteri cittadini e garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti. I provvedimenti saranno in vigore da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre e riguarderanno principalmente l’area del Cimitero Monumentale, che come ogni anno sarà meta di numerosi cittadini in visita ai propri cari.

Divieti e limitazioni al traffico.

Durante i quattro giorni sarà vietato il transito ai veicoli con massa superiore a 5,5 tonnellate in via Campo Marzo, nel tratto compreso tra piazzale del Cimitero e via Francesco Torbido. Il divieto sarà attivo ininterrottamente dalle 00.00 del 30 ottobre alle 24.00 del 2 novembre.

Il 2 novembre, giorno della commemorazione, dalle 00.00 alle 12.00 sarà inoltre vietata la circolazione e la sosta, con possibilità di rimozione, sul piazzale antistante l’ingresso secondario del Cimitero Monumentale. Le uniche eccezioni riguardano i mezzi delle autorità civili e militari, oltre a quelli di pronto intervento e soccorso.

Sosta e parcheggi.

Per facilitare la rotazione dei veicoli, in via Campo Marzo le rientranze ai lati dell’ingresso secondario del cimitero saranno riservate alla sosta a disco orario (massimo 60 minuti) dalle 8.00 alle 20.00.

In via Dal Vino, invece, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati negli stessi orari, dal 30 ottobre al 2 novembre.

Sono stati inoltre previsti tre stalli per taxi nel piazzale del Cimitero Monumentale, lungo la diramazione a nord dell’entrata principale, lato destro in direzione via Torbido.

Controlli e flessibilità dei provvedimenti.

La polizia Locale potrà modificare la viabilità in base alle condizioni del traffico o anticipare/prolungare i divieti se necessario, anche in assenza di nuova segnaletica. Il Comune invita i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici o a pianificare con anticipo gli spostamenti, per evitare code e disagi.