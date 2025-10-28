Orrore a Castelnuovo del Garda: un uomo ha ucciso la moglie a colpi di coltello.

Tragedia a Castelnuovo del Garda: un uomo ha aggredito e ucciso la moglie all’interno della loro abitazione in via Silvio Pellico. L’uxoricida, di origini brasiliane, avrebbe utilizzato un coltello per colpire mortalmente la donna. L’allarme è stato dato da alcuni amici, che non avevano più avuto notizie della donna da qualche giorno. Questa mattina il ritrovamento del corpo nell’appartamento di Castelnuovo.

AGGIORNAMENTO.

La vittima, anche lei brasiliana, in passato avrebbe già segnalato maltrattamenti domestici, salvo poi ritirare la denuncia. Proprio a causa di questo clima familiare, alla donna era stato tolto l’affidamento della figlia, avuta da una relazione precedente.

L’uomo è stato subito arrestato dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto e stanno attualmente procedendo con i rilievi del caso.

++ notizia in aggiornamento ++