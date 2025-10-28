Orrore a Castelnuovo del Garda: un uomo ha ucciso la moglie a colpi di coltello.
Tragedia a Castelnuovo del Garda: un uomo ha aggredito e ucciso la moglie all’interno della loro abitazione in via Silvio Pellico. L’uxoricida, di origini brasiliane, avrebbe utilizzato un coltello per colpire mortalmente la donna. L’allarme è stato dato da alcuni amici, che non avevano più avuto notizie della donna da qualche giorno. Questa mattina il ritrovamento del corpo nell’appartamento di Castelnuovo.
AGGIORNAMENTO.
- Jessica uccisa dal marito con “smisurate” coltellate. Lui aveva il braccialetto elettronico, ma se l’era tolto.
- Un passato di aggressioni e denunce: Pedroso aveva violentato la sorella della vittima.
La vittima, anche lei brasiliana, in passato avrebbe già segnalato maltrattamenti domestici, salvo poi ritirare la denuncia. Proprio a causa di questo clima familiare, alla donna era stato tolto l’affidamento della figlia, avuta da una relazione precedente.
L’uomo è stato subito arrestato dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto e stanno attualmente procedendo con i rilievi del caso.
