Il Talent Show debutta alla Fiera della Polenta da record

Vigasio, esordio da record per la Fiera della Polenta: ora debutta anche il Talent Show.

La Fiera della Polenta di Vigasio spinge l’acceleratore: sabato 1 novembre in prima serata l’inedita competizione del Talent Show con cantanti e ballerini. Cucina aperta no-stop anche a pranzo per il weekend di Ognissanti.

LEGGI ANCHE Commemorazione dei defunti: come cambia la viabilità a Verona.

La 27esima edizione della sagra che proseguirà fino al 9 novembre, sta vivendo un momento d’oro, con un afflusso di visitatori che si prepara a battere il record delle passate edizioni. Ma il culmine degli spettacoli è atteso per il ponte di Ognissanti, che vedrà l’esordio assoluto del “Talent Show in Fiera”.

Il Talent Show in prima serata.

Il grande appuntamento è fissato per sabato 1 novembre, alle ore 21. Il palcoscenico della fiera ospiterà la prima edizione del Talent Show, una competizione che vedrà esibirsi artisti locali e non, tra cantanti, ballerini e cabarettisti. L’ingresso è libero, come per tutti gli spettacoli in programma.

Weekend di festa e alta cucina.

Mercoledì 29 ottobre alle 21 va in scena la commedia “Fin che vita non ci separi” della compagnia teatrale Castelrotto. Seguirà alle 22:30 la tradizionale estrazione a premi con un televisore 50 pollici in palio.

Venerdì 31 ottobre, la serata di Halloween si apre alle ore 20 con “Dolcetto scherzetto”, una sfilata per i bambini mascherati. Alle 21:30 il palco si trasformerà in una discoteca con “Let’s dance”, uno spettacolo dal vivo che ripercorre i grandi successi dagli anni Settanta ad oggi, arricchito da danza aerea e danza-teatro.

Per quanto riguarda la ristorazione, la fiera è allestita con cinque tensostrutture in grado di ospitare fino a 4.500 persone per sera, servite da dodici cucine impegnate nella preparazione di oltre 130 pietanze. In occasione del fine settimana, gli stand gastronomici rimarranno aperti anche a pranzo, sia sabato 1 che domenica 2 novembre, a partire dalle ore 12. La sera, l’apertura è prevista dalle 18:45.