Hellas Verona Cagliari finisce 2 a 2, gialloblù rimontati in pieno recupero: la vittoria ancora non arriva, ottava gara senza.

Niente da fare: anche contro il Cagliari al Bentegodi per l’Hellas Verona non arriva la tanto sospirata vittoria: sono otto partite senza punteggio pieno, e la situazione adesso comincia a farsi pesante. Eppure a meno di un quarto d’ora dalla fine i gialloblù erano avanti 2 a 0, per la girata di testa di Gagliardini e il raddoppio al 59′ di Orban.

Sembrava fatta. E invece sono arrivati, come una doccia fredda, prima il gol di Idrissi e poi al 92′, in pieno recupero, il pareggio di Felici, che rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria. Ora l’impegno infrasettimanale di mercoledì a Como e poi, domenica prossima, l’Inter al Bentegodi. Ma così diventa difficile.

TABELLINO.

HELLAS VERONA-CAGLIARI 2-2

Rete: 24′ Gagliardini, 59′ Orban, 77′ Idrissi, 90+2′ Felici

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez (dal 16′ Bella-Kotchap), Nelsson, Valentini; Belghali (dal 70′ Fallou), Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro (dal 46′ Bernede), Bradaric; Giovane (dal 77′ Sarr), Orban (dal 77′ Harroui)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Yellu, Slotsager, Ebosse, Mosquera, Niasse, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Zè Pedro, Idrissi; Palestra (dal 78′ Felici), Liteta (dal 46′ Adopo), Prati (dall’86’ Mazzitelli), Folorunsho (dal 63′ Pavoletti), Obert; Gaetano (dal 63′ Luvumbo), Borrelli

A disposizione: Ciocci, Sarno, Luperto, Kilicsoy, Rodriguez, Rog, Cavuoti, Esposito

Allenatore: Fabio Pisacane

Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA di L’Aquila)

Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marco Trinchieri (Sez. AIA di Milano)

NOTE. Ammoniti: 41′ Akpa Akpro, 53′ Gagliardini, 57′ Nelsson, 65′ Obert, 66′ Pavoletti, 88′ Mazzitelli, 90+4′ Borrelli. Spettatori: 24.344