Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 27 ottobre e per tutta la settimana, fino a domenica 2 novembre, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Gardesane, Strada Bresciana, via Palazzina, via della Libertà, via Preare, via Bresciani. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia

Ufficio Mobile di Prossimità.

E’ in servizio al mattino nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi e di aggregazione dei quartieri e della città; nel periodo scolastico assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.