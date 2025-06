Nella giornata di mercoledì in arrivo da Gaza a Verona e Padova quattro bambini tra 1 e 8 anno feriti e bisognosi di cure mediche.

Come anticipato, nella giornata di domani, mercoledì 11 giugno, arriveranno in Veneto quattro bambini, tra uno e otto anni, provenienti dalla Striscia di Gaza, feriti e bisognosi di cure mediche altamente specialistiche. Saranno presi in carico dalla rete sanitaria regionale grazie al coordinamento della Cross (Centrale remota operazioni soccorso sanitario), in collaborazione con il Suem 118 del Veneto.

La conferma è arrivata dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che ha informato dell’arrivo imminente di quattro minori, quattro bambini feriti a Gaza, che saranno accolti dalle Aziende ospedaliere universitarie di Padova e Verona.

“A tutti loro garantiremo assistenza con la massima professionalità e umanità che da sempre contraddistingue il nostro sistema sanitario – ha detto Zaia -. L’Azienda ospedaliera di Verona accoglierà un bambino di 5 anni con un’importante immunodeficienza e un neonato di un anno affetto da una grave patologia agli organi interni. L’Azienda ospedale-università di Padova prenderà in carico un bambino di 8 anni con lesioni oculari e un altro piccolo paziente di due anni con ustioni e traumi al volto”.

“Ringrazio sin d’ora – prosegue Zaia – le equipe mediche e tutto il personale delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona per la straordinaria disponibilità e competenza che stanno dimostrando ancora una volta. Il Veneto è terra di accoglienza, soprattutto per i più fragili. Da noi curiamo tutti i feriti di guerra, senza guardare alla loro provenienza o al loro schieramento: ciò che conta è il bisogno di aiuto, e i bambini, ovunque nascano, devono essere protetti e salvati””, termina il Presidente Zaia”.