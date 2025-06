Furti e spaccio, due arresti nel fine settimana in centro a Verona

Due arresti in centro a Verona da parte dei carabinieri nel fine settimana per furto e spaccio di sostanze stupefacente.

Furto e spaccio, due arresti nel fine settimana a Verona. Nella mattinata dell’8 giugno, un 28enne extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Verona per furto aggravato in concorso e detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, insieme a un complice 27enne, anch’egli già conosciuto e attualmente irreperibile, ha sottratto un iPhone di ultima generazione dal borsello di un turista spagnolo, in vacanza a Verona con la moglie e la figlia neonata, per poi fuggire.

Rintracciato poco dopo in piazza Pradaval e fermato grazie all’aiuto della stessa vittima, il 28enne è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di hashish, suddivisi in due involucri. Tutte le indagini e i controlli condotti dai carabinieri non hanno permesso di rintracciare il secondo indagato tuttora ricercato, che è riuscito a scappare prima dell’arrivo dei carabinieri portando via con sé lo smartphone del turista. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Verona, in attesa di giudizio con rito direttissimo. A suo carico è stato emesso anche un ordine di allontanamento dalla “zona rossa” della città.

Detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella notte tra l’8 e il 9 giugno, un cittadino tunisino di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri reati commessi nel recente passato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri della Radiomobile di Verona.

Fermato nel quartiere di Veronetta per un controllo, l’uomo ha inizialmente finto di voler collaborare, tentando tuttavia di scappare dopo aver consegnato ai carabinieri un documento di riconoscimento. Raggiunto dopo un breve inseguimento e immobilizzato dopo aver tentato di scappare strattonando con forza i militari, che in queste fasi sono stati aiutati da una pattuglia della polizia di Stato di passaggio, è stato trovato in possesso di hashish (2,92 g) e cocaina (2,88 g) già divise in dosi confezionate pronte per lo spaccio nascoste all’interno di un giubbino, che venivano sequestrati insieme a 215 euro in contanti ritenuti provento della vendita di droga.

Il controllo dei carabinieri si è anche esteso nel domicilio dello spacciatore e ha portato al sequestro di ulteriori 48 g di hashish, 4,15 g di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei carabinieri di Verona in attesa del rito direttissimo.