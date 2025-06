Verona, due giovani operai sono stati arrestati per rapina dai carabinieri di Parona.

Nel tardo pomeriggio del 7 giugno, due giovani operai originari della Romania di 27 e 23 anni, entrambi incensurati e domiciliati a Verona, sono stati arrestati per rapina in concorso ai danni di un cittadino egiziano. Al termine della ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri di Parona Valpolicella che hanno condotto gli accertamenti, i due giovani, dopo aver avvicinato la vittima, lo avrebbero aggredito con violenza, sottraendogli un telefono cellulare “iPhone 15 Pro” e 50 euro in contanti.

Nel tentativo di difendersi, la vittima ha estratto un taglierino ferendo lievemente uno degli aggressori. I due si sono poi dati alla fuga, ma sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri all’interno della loro abitazione. La refurtiva è stata recuperata nel giardino condominiale, mentre l’arma è stata rinvenuta e sequestrata in un cantiere poco distante. Il ferito è stato medicato presso l’ospedale di Borgo Trento e dimesso con una prognosi di otto giorni. La vittima, invece, è stata deferita in stato di libertà per lesioni personali aggravate.

Al termine delle indagini, gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di convalida. Tuttavia, nel pomeriggio dell’8 giugno, al termine di uno specifico controllo da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Verona, uno dei due è stato nuovamente arrestato per evasione, poiché non è stato trovato in casa. Dopo il rintraccio avvenuto nell’immediatezza, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Verona.