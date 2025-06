Via Pallone, sicurezza alberi, Amia: “Due tigli a rischio crollo saranno abbattuti”.

Due tigli del filare alberato di via Pallone, a Verona, saranno abbattuti nei prossimi giorni per rischio crollo. L’intervento è stato deciso con carattere d’urgenza da Amia, dopo un sopralluogo effettuato in seguito a una segnalazione da parte dei cittadini.

I tecnici arboricoltori hanno rilevato criticità fitostatiche importanti su entrambi gli alberi. Il primo presenta una profonda cavità interna al tronco, che ne compromette la stabilità. Il secondo, pur con danni meno visibili all’esterno, è stato colpito da un’infestazione fungina che ha deteriorato il legno in modo irreversibile. Vista la vicinanza a una fermata dell’autobus e a una zona pedonale molto frequentata, è stato deciso di non attendere ulteriori perizie.

“È stato ritenuto non prudente aspettare”, spiega Francesco Donini, responsabile del Verde Verticale di Amia. “L’intervento è in programma dopodomani. Nel frattempo, abbiamo già affisso i cartelli informativi sul posto”.

Le due piante saranno sostituite con nuovi tigli della stessa specie, nel più breve tempo possibile. L’intervento rientra nell’attività di monitoraggio costante delle alberature cittadine.