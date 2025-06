Drammatico incidente tra auto e moto a Trevenzuolo, un morto.

Ancora un drammatico incidente sulle strade Veronesi, e ancora una volta coinvolto un motociclista: intorno alle 12.15 di oggi, martedì 10 giugno, un’auto e una moto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, mentre si trovavano a Trevenzuolo, sullo stradone per Roncolevà.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica, ma per lo sfortunato motociclista non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto. Al vaglio della polizia stradale la dinamica di quanto accaduto.

++ notizia in aggiornamento ++