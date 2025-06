Incidente a Marmirolo, finisce con l’auto contro un albero: muore un 39enne residente a Mozzecane, ferita la donna che era con lui.

Drammatico incidente stradale nella tarda serata di ieri, lunedì 9 giugno, a Marmirolo: muore un 39enne veronese. Secondo quanto ricostruito intorno alle 22.45 una Ford Kuga è uscita di strada finendo contro un albero e ribaltandosi in un fossato. A perdere la vita è stato il conducente del veicolo, Andrea Gola, 39 anni, residente a Mozzecane.

Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto con l’albero è stato particolarmente violento e nonostante i tempestivi soccorsi, per il 29enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma hanno infine dovuto dichiararne il decesso sul posto.

Nell’auto, come riporta La Voce di Mantova, viaggiava anche una passeggera, una donna di 53 anni residente a Roverbella, rimasta gravemente ferita. È stata trasportata in codice giallo con l’eliambulanza all’ospedale di Brescia, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

La salma del giovane è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti di rito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.