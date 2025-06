In duecento in piazza a Verona per Freedom Flotilla Coalition

Manifestazione di Potere al Popolo Verona per Freedom Flotilla Coalition e per la Palestina.

Oltre duecento persone si sono ritrovate ieri sera, lunedì 9 giugno, in piazza XXVI Ottobre a Veronetta, per il presidio promosso da Potere al Popolo Verona insieme a Verona per la Palestina e tante realtà associative e organizzative, in solidarietà alla Freedom Flotilla Coalition e alla popolazione palestinese sotto assedio.



L’iniziativa si è svolta poche ore dopo l’abbordaggio della nave Madleen, carica di aiuti umanitari diretti a Gaza, da parte dell’esercito israeliano in acque internazionali. I volontari civili a bordo sono stati sequestrati, il carico confiscato. Una grave violazione del diritto internazionale e degli ordini vincolanti della Corte Internazionale di Giustizia.

Durante il presidio sono intervenuti diversi attivisti, realtà locali e cittadine e cittadini che hanno ribadito il rifiuto dell’assedio e del genocidio in corso. È intervenuto anche Simone Zambrin, volontario italiano della Freedom Flotilla Coalition, che ha portato a Verona aggiornamenti diretti sulla missione e denunciato il silenzio dei governi europei, compreso quello italiano.