Riaperto il chiosco di piazza Pradaval a Verona, nel centro di una delle zone considerate più “a rischio criminalità” della città.

Riaperto il chiosco di piazza Pradaval: e lo fa grazie all’iniziativa di Riccardo Corsato, imprenditore con lunga esperienza nel settore catering. Da oggi, 9 giugno, il chiosco ha riaperto all’interno dei giardini di Pradaval, ora ribattezzato Chiosco by Burro e Salvia, con l’obiettivo di riqualificare l’area e restituirla ai cittadini.

Colazioni, lunch e aperitivi a prezzi accessibili ma di qualità saranno il cuore dell’offerta, pensata anche per studenti e famiglie. Naturalmente il chiosco, in piena “zona rossa” di Verona, sarà dotato anche di telecamere di sorveglianza per contribuire alla sicurezza.

In piazza Pradaval, una delle piazze di Verona spesso teatro di episodi di microcriminalità, soprattutto nelle ore serali, il nuovo punto ristoro vuole quindi essere un presidio di legalità, con tanto di ombrelloni, sedie e tavoli. Ci riuscirà?