I risultati dei referendum: a Verona e provincia affluenza del 24,35%. Città oltre il 31%. I risultati dei cinque quesiti.

Urne chiuse per i referendum dell’8 e 9 giugno, cominciato lo spoglio dei risultati: quorum lontano a livello nazionale, l’affluenza a Verona e provincia è stata del 24,35%, mentre se contiamo il solo territorio del comune di Verona, l’affluenza in questo caso supera il 31%, arrivando al 31,49%. Il dato nazionale è di poco sopra al 30%.

In Veneto l’affluenza si attesta poco sopra al 26%, ovvero circa quattro punti percentuale meno rispetto alla media nazionale. E Verona, con il suo 24,4%, tra le provincie della regione, è quella che segna il risultato peggiore per quel che riguarda l’affluenza. La provincia con la partecipazione più alta in Veneto è quella di Padova, con affluenza al 28,7%.

I risultati.

I quattro referendum sul lavoro nella provincia di Verona fanno registrare una percentuale di Sì oltre l’80%. Il quesito sulla cittadinanza, invece, ottiene il 63% di Sì. In dettaglio, risultato parziale oltre i tre quarti di schede scrutinate per la provincia di Verona:

Reintegro licenziamenti illegittimi – Sì 84,67 – No 15.33

– Sì 84,67 – No 15.33 Licenziamenti e limite indennità – Sì 83,13 – No 16,87

– Sì 83,13 – No 16,87 Tutela contratti a termine – Sì 85,03 – No 14,97

– Sì 85,03 – No 14,97 Responsabilità infortuni sul lavoro – Sì 82,94 – No 17,06

– Sì 82,94 – No 17,06 Cittadinanza italiana – Sì 62,84 – No 37,16

L’affluenza nei Comuni del Veronese.

Salizzole, Concamarise, Montecchia di Crosara, Roncà, Erbezzo, San Giovanni Ilarione, San Pietro di Morubio, Velo Veronese, Vestenanova e Cerea sono i Comuni nei quali l’affluenza è stata inferiore al 15%. Sopra il 25% di affluenza, oltre a Verona, sono andati invece Villafranca, Mozzecane, San Pietro in Cariano, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto, Negrar, Mezzane di Sotto, Lavagno e Castel d’Azzano.

Gli aventi diritto al voto in provincia di Verona erano 699.524, con una leggera maggioranza di donne (357.799) rispetto agli uomini (341.725). Nel comune di Verona gli elettori sono in totale 191.022. Le votazioni si sono svolte in 868 sezioni distribuite su tutto il territorio provinciale (263 a Verona città).