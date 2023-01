I gradoni danneggiati dopo il crollo della Stella nell’Arena.

Il giorno dopo il crollo del basamento interno della Stella di piazza Bra, piombato sui gradoni dell’Arena, a Verona si contano ancora i danni. Anche se è stata la stessa vice sindaca, Barbara Bissoli, a parlare senza tanti giri di parole di “ferita non sanabile”. Al momento l’Arena è chiusa, fino a fine mese, posta sotto sequestro dalla Procura di Verona. Il basamento, uno dei tre enormi pezzi che costituiscono la stella, lungo una decina di metri e pesante qualche tonnellata, il segno sui gradoni l’ha lasciato, eccome. Ma perchè? Errore umano o cedimento di qualche bullone?

Quel che è certo, al momento, è il fatto che la Procura ha aperto un fascicolo per danneggiamento colposo. L’obiettivo è chiaro, individuare eventuali responsabilità in quanto accaduto durante lo smontaggio della stella. Erano due le aziende incaricate da Fondazione Verona per l’Arena: una per la gestione dell’enorme autogru necessaria all’operazione, l’altra incaricata dello smontaggio vero e proprio. Cosa è andato storto? Di questo dovrà accertarsi l’inchiesta della magistratura.

Sgarbi dice basta.

Nel frattempo, dai palazzi della politica romana si punta il dito su Verona. Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, non ci ha pensato due volte a dire la sua. Interpellato sulla questione, ha detto chiaro e tondo che “per il futuro di stelle che pesano 80 tonnellate, alte quasi 100 metri, l’Arena può benissimo fare a meno”. E ha parlato di “errore storico cominciato 38 anni fa”. Riaprendo, di fatto, l’eterno dibattito: qual è il ruolo dell’Arena di Verona? Fino a che punto ci si può spingere, senza rischiare di comprometterne l’integrità?