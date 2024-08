Aperto oltre l’orario durante il Covid, annullate le multe al bar di piazza Erbe.

Aperto oltre l’orario durante il Covid, annullate le multe al bar di piazza Erbe: esulta il Bar Caffè ai Lamberti. Il locale situato in piazza Erbe, ha recentemente visto annullate tutte le multe a suo carico, risalenti al periodo di emergenza Covid-19.

Tra settembre 2020 e luglio 2021, l’attività era stata multata per aver violato gli orari di apertura e per aver superato il limite di occupazione degli spazi esterni. Inoltre, erano state contestate infrazioni relative alla somministrazione di bevande alcoliche al di fuori degli orari consentiti.

Dopo una lunga attesa, il Consiglio di Stato, con una sentenza del 18 luglio, ha annullato tutte le sanzioni. La decisione ha cancellato i verbali emessi durante il periodo di emergenza, che costrinse il bar a chiudere per otto giorni.

Il motivo dell’annullamento delle multe è legato al fatto che le infrazioni erano state contestate in un periodo di sospensione delle violazioni tra il 12 maggio e il 13 giugno 2022. Questo ha portato alla revoca delle sanzioni, riconoscendo la non validità delle multe emesse in quel contesto.