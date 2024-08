La disavventura degli scout sul Baldo, soccorsi in mezzo al nubifragio.

La disavventura degli scout di Mozzecane in gita estiva a Brentonico sul Baldo: soccorsi in mezzo al nubifragio. Una compagnia di scout ha affrontato un’imprevista emergenza a causa di un violento temporale. Durante il campo estivo, che era iniziato il 29 luglio, il gruppo di circa sessanta tra ragazzi e adulti, è stato sorpreso all’improvviso da pioggia e vento che hanno inondato il campo. Le tende sono state travolte dalle intemperie, ed è stato subito attivato un piano di emergenza per garantire la sicurezza di tutti.

I vigili del fuoco di Brentonico sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e hanno trasferito il gruppo in caserma, offrendo loro un rifugio sicuro e delle bevande. Nonostante il momento di paura e il disagio causato dal maltempo inatteso, l’intervento tempestivo dei soccorritori ha limitato i danni, che fortunatamente sono risultati minimi.