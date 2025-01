Record per Amarone Opera Prima: 78 aziende celebrano il centenario

Amarone Opera Prima da record: 78 aziende per il centenario del Consorzio Vini Valpolicella.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio, Verona ospita Amarone Opera Prima, uno degli eventi più attesi per gli amanti del vino. Quest’anno, la manifestazione celebra il centenario del Consorzio Vini Valpolicella e ha registrato un record di partecipazione, con 78 aziende pronte a mostrare il meglio dei loro Amarone a 106 giornalisti provenienti da 26 paesi in tutto il mondo.

L’evento è a Verona al Palazzo della Gran Guardia, e ha come obiettivo promuovere il famoso vino della Valpolicella e raccontare la sua lunga storia.

Masterclass e degustazioni con i grandi dell’Amarone.

Il programma inizia il 31 gennaio, con due masterclass. La prima esplorerà l’Amarone nei 50 ristoranti top del mondo, secondo la guida Restaurant. I partecipanti avranno la possibilità di assaporare degli Amarone provenienti da ristoranti prestigiosi come Mountain Beak a Londra e Eleven Madison Avenue a New York. In tutto, saranno degustati sette grandi vini, tra cui Meroni Il Velluto 2011 e Quintarelli 2017.

Nel pomeriggio un’altra masterclass porterà i partecipanti in un viaggio nel passato con le annate storiche dell’Amarone, tra cui bottiglie rare come il Bolla 1950 e il Montresor 1969 per assaporare la storia del vino.

Il futuro dell’Amarone

Il 1° febbraio, l’evento proseguirà con una riflessione sul futuro del vino Amarone e della Valpolicella. Il presidente del Consorzio, Christian Marchesini, insieme ad esperti del settore, parlerà dei prossimi passi della denominazione. A seguire, Andrea Pennacchi, famoso attore e regista, presenterà un spettacolo teatrale inedito dal titolo “Amarone, epopea in Valpolicella”, dedicato al centenario del Consorzio.

Nel pomeriggio, i 78 produttori saranno a disposizione per fare conoscere i loro vini attraverso degustazioni dirette. Il pubblico, inoltre, avrà l’opportunità di partecipare anche nella giornata di domenica 2 febbraio.

Un evento per tutti, dagli esperti agli appassionati.

Amarone Opera Prima è l’occasione perfetta per gli appassionati di vino e per chi vuole scoprire la ricchezza e la tradizione di un vino unico. L’evento si concluderà con l’aperitivo “Valpolicella: freschezza e creatività nel calice”, dove i partecipanti potranno assaporare nuove espressioni del vino nella zona dedicata al Gruppo Giovani del Consorzio.