Al via la camminata in Lessinia per sostenere Fidas Verona

Fidas Verona: tutto pronto per la camminata in Lessinia che promuove il dono del sangue.

Per domenica 2 febbraio è tutto pronto per la decima edizione della “Ciaspolata in Lessinia”, una camminata organizzata dai volontari di Fidas Verona. Un percorso per sensibilizzare sulla donazione di sangue e plasma. L’evento vedrà circa 280 partecipanti, tra cui molte famiglie con bambini (già 35 i piccoli iscritti).

Anche se quest’anno la neve è poca, la camminata sarà comunque speciale. Il percorso, infatti, è stato rinnovato e si snoderà tra Erbezzo, passando da Passo Fittanze fino al Rifugio Valbella. Dopo una camminata di circa 3 chilometri, i partecipanti potranno gustare gnocchi di malga in compagnia. La camminata è a piedi, con scarponcini da trekking, e i partecipanti saranno divisi in quattro gruppi.

L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare le persone sull’importanza del dono di sangue e plasma. Come spiega Claudio Zanini, coordinatore della zona nord di Fidas Verona: “La Ciaspolata è nata nel 2014 e, fin da subito, ha avuto grande successo. Quest’anno, per il decimo anniversario, abbiamo scelto un nuovo percorso, sempre immersi nella bellezza della Lessinia”.

Inoltre, durante l’evento, sarà possibile donare per la raccolta fondi che servirà a finanziare la nuova sede provinciale di Fidas Verona, prevista per primavera.