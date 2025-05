Il sogno: Verona punta a ospitare l’Adunata degli Alpini 2027, ma Brescia non molla.

Verona vs Brescia: parte la sfida tra vicine di casa fiere della loro tradizione alpina, per aggiudicarsi l’Adunata nazionale degli Alpini del 2027.

Verona ha ufficialmente deciso di scendere in campo, accelerando la preparazione del dossier di candidatura da presentare entro fine maggio. Il calendario è già segnato: 7, 8 e 9 maggio 2027, tre giorni in cui la città scaligera spera di diventare capitale delle penne nere.

A Biella, l’assessora Stefania Zivelonghi ha rappresentato il Comune di Verona, cogliendo l’occasione per rafforzare i rapporti con i vertici dell’Associazione Nazionale Alpini e ottenere preziosi consigli per perfezionare la proposta.

LEGGI ANCHE. Oltre 8mila alpini veronesi a Biella: “Cori fascisti, ci dissociamo categoricamente”.

Ma dall’altra parte, Brescia è tutt’altro che intenzionata a stare a guardare. Dopo la delusione subita lo scorso anno, quando Genova le ha strappato di mano l’edizione 2025, la città lombarda è pronta a rilanciare con determinazione.

Verona però non si limita alle intenzioni: un milione di euro è la cifra già messa sul tavolo per sostenere la candidatura. Il Comune sta coinvolgendo le principali realtà del territorio. Tutti uniti per presentare un fronte compatto e convincente.

Dietro questa corsa, ci sono anche numeri che fanno gola. Uno studio dell’Università di Udine ha stimato che l’Adunata 2023, che si è svolta proprio nel capoluogo friulano, ha generato un impatto economico di oltre 100 milioni di euro, tra spese dirette e indotto, calcolato su una base di 297.500 presenze. Secondo le proiezioni, Verona potrebbe accogliere fino a mezzo milione di persone in un solo weekend. Un’occasione di visibilità e sviluppo difficile da ignorare.

LEGGI ANCHE. L’Adunata alpini 2027 “vale” per Verona più di 100 milioni di euro. Il Comune: “Noi ci siamo”.

Ma non mancano le polemiche. A smuovere le acque è stato Massimo Giorgetti, ex assessore regionale, che via social ha sollevato dubbi e perplessità sull’operazione, aprendo un fronte critico interno alla politica veronese.

LEGGI ANCHE. Adunata alpini a Verona, sì di Zaia: la Regione pronta ad aprire il portafoglio.

L’Ana deciderà solo in autunno, tra ottobre e novembre, quale città ospiterà l’edizione 2027. Fino ad allora, la corsa prosegue.

LEGGI ANCHE. Verona lancia il guanto di sfida a Brescia per l’Adunata Alpini 2027.