Paura nella notte a Castagnè: incendio devasta tetto di una casa

Vento e fiamme nella notte veronese: incendio a Castagnè, tetto in cenere

Serata di paura quella del 12 maggio in via dei Monti, nella frazione collinare di Castagnè, dove un incendio ha bruciato una casa, distruggendone buona parte del tetto.

L’allarme è scattato attorno alle 21, quando sono divampate le fiamme che hanno rapidamente avvolto entrambe le falde del tetto in legno, interessando una superficie di circa 200 metri quadrati. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, partite sia dalla sede centrale di Verona che da alcuni distaccamenti.

Le operazioni di spegnimento non sono state semplici: il vento forte, tipico della zona collinare, ha reso complicato il contenimento dell’incendio. Nonostante le difficoltà, i pompieri sono riusciti a salvare il resto della struttura e a evitare che le fiamme si propagassero alla casa adiacente.

L’intervento si è concluso solo a notte inoltrata, dopo ore di lavoro intenso per mettere in sicurezza l’area e spegnere ogni focolaio residuo.

Non si segnalano feriti, ma ingenti i danni materiali. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.