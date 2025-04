Adunata alpini a Verona, sì di Zaia: la Regione pronta ad aprire il portafoglio

La candidatura di Verona per l’Adunata nazionale degli alpini 2027 incassa anche il sì della Regione Veneto.

La candidatura di Verona per l’Adunata Nazionale alpini 2027 incassa dalla Regione un altro importate punto a favore. Dopo una prima nota di supporto, arrivata a fine febbraio, il presidente Luca Zaia torna a scrivere ai vertici dell’Ana Verona per mettere nero su bianco l’impegno della Regione a sostenere la candidatura della città scaligera anche sotto il profilo economico, ribadendo l’intenzione ad “assicurare ogni utile supporto nei modi e nelle forme compatibili con le vigenti disposizioni normative”.

In particolare, il presidente elenca e dettaglia le risorse messe a disposizione per Treviso e Vicenza. “Si evidenzia come per l’Adunata degli Alpini del 2017 a Treviso, la Regione del Veneto abbia messo a disposizione risorse per 450mila euro complessivi”. “Inoltre, per l’Adunata degli Alpini del 2024 a Vicenza, la Regione del Veneto ha erogato un contributo straordinario complessivo di 600mila euro di cui 250mila a valere sull’esercizio 2023 e 350mila a valere sull’esercizio 2024”. “Ciò premesso, si comunica che la Regione del Veneto si impegnerà per dare adeguata copertura finanziaria come già avvenuto in passato e sopra ricordato: ciò in particolare, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2026 – 2027 – 2028”, scrive il presidente Zaia.

Una piena e concreta disponibilità per l’Adunata alpini a Verona, dunque, già ribadita nei giorni scorsi anche dall’amministrazione comunale che ha riunito a Palazzo Barbieri – all’incontro indetto dall’assessora con delega ai Grandi Eventi Stefania Zivelonghi – oltre ai vertici della sezione veronese di Ana e il Comune con tutte le direzioni e gli uffici interessati, le aziende municipalizzate da Amia ad Agsm, Acque Veronesi e Amt3, la Fiera, le categorie economiche dalla Camera di Commercio a Confcommercio, Confcommercio, Veronamercato, le associazioni di categoria come Radiotaxi e Federalberghi, ma anche Arena di Verona srl, Verona Garda Convention Bureau e Destination Verona Garda.

L’impegno di Comune e Provincia di Verona.

“Stiamo definendo gli ultimi passaggi con gli uffici ma possiamo già confermare che l’impegno economico da parte del Comune ci sarà e sarà rilevante. L’importo esatto è in fase di definizione proprio in questi giorni”, conferma e anticipa l’assessore al Bilancio Michele Bertucco. “Stiamo ricevendo numerosi attestati che ci fanno capire come questa nostra candidatura sia sentita e portata avanti coralmente da tutta la città e i suoi protagonisti, sia pubblici che privati. Anche la Provincia si sta adoperando per raccogliere in un documento a supporto della candidatura tutte le firme dei sindaci del veronese. Sono tutti attestati che rendono felici e ci spronano a proseguire con ancora maggior determinazione e forza”, riflette il presidente dell’Ana Verona Maurizio Trevisan.

L’Adunata nazionale dell’Ana manca a Verona ormai da oltre trent’anni: l’ultima è del ’90, la precedente dell’81 mentre la prima in assoluto in riva all’Adige si svolge nel 1964. L’Adunata del 2027 – che si svolgerà il secondo fine settimana di maggio, dal 7 al 9 – sarà la 98° edizione di questo straordinario momento aggregativo che scandisce le attività degli alpini di tutta Italia e che richiama ogni anno oltre mezzo milione di persone tra penne nere, familiari e amici simpatizzanti. Il verdetto per il 2027 – la scelta che spetta al consiglio nazionale dell’Ana è tra Verona e Brescia – è attesa tra novembre e dicembre.