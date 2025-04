Marc Marquez vince anche la sprint in Qatar, male Bagnaia

LUSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Con un vantaggio di circa un secondo e mezzo, Marc Marquez su Ducati vince la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, precedendo al traguardo ancora una volta suo fratello Alex, in sella alla Desmosedici del team Gresini, secondo. L’otto volte iridato si mantiene così a punteggio pieno nelle Sprint ed è ora leader del Mondiale con due lunghezze di vantaggio, rispetto al fratello Alex. Gara da dimenticare, invece, per Pecco Bagnaia, ottavo e sotto ritmo sin dalla partenza: 21 ora le lunghezze di ritardo sul compagno di squadra. Sul gradino più basso del podio si piazza Franco Morbidelli (Ducati Pertamina). Gran quarto posto per il rookie Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), autore nel finale di un sorpasso su un ottimo Fabio Quartararo (Yamaha), quinto al traguardo. Nell’ordine, completano la top ten Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Maverick Vinales. Sedicesimo, invece, il rientrante Jorge Martin.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).